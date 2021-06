Was wäre wenn…? Die Lage in der Gruppe A

via

Die Tabelle der Gruppe A

1. Italien 2 2 0 0 6:0 +6 6

2. Wales 2 1 1 0 3:1 +2 4

3. Schweiz 2 0 1 1 1:4 -3 1

4. Türkei 2 0 0 2 0:5 -5 0

letzter Spieltag am Sonntag: Schweiz – Türkei in Baku, Italien – Wales in Rom (beide 18.00 Uhr/MESZ)

ITALIEN…

… ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert

WALES erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg oder einem Remis gegen Italien

… bei einer Niederlage gegen Italien, wenn die Schweiz nicht gegen die Türkei gewinnt

… bei einer Niederlage gegen Italien und einem Sieg der Schweiz gegen die Türkei, wenn Wales danach gegenüber der Schweiz die bessere Tordifferenz aufweist oder bei identischer Differenz mehr Treffer in allen Gruppenspielen erzielt hat (der direkte Vergleich endete 1:1)

… bei einer Niederlage gegen Italien und einem Sieg der Schweiz gegen die Türkei, wenn Wales nach Anwendung vorgenannter Kriterien (Tordifferenz, Tore) am Ende zu den vier besten Gruppendritten gehört.

Die SCHWEIZ erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen die Türkei und einer Niederlage von Wales gegen Italien, wenn die Schweiz gegenüber Wales die bessere Tordifferenz aufweist oder bei identischer Tordifferenz mehr Treffer in allen Gruppenspielen erzielt hat (der direkte Vergleich endete 1:1)

… bei einem Sieg gegen die Türkei und einem Sieg oder einem Unentschieden von Wales gegen Italien, wenn die Schweiz zu den vier besten Gruppendritten gehört

… bei einem Unentschieden gegen die Türkei, wenn die Schweiz zu den vier besten Gruppendritten gehört. Bei einer Niederlage ist das bereits ausgeschlossen.

Die TÜRKEI erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen die Schweiz, wenn die Türkei zu den vier besten Gruppendritten gehört

