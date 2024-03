Washington dank Ovechkin-Doppelpack in Playoff-Rängen

Die Washington Capitals sind mit dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen in die Playoff-Ränge der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zurückgekehrt. Die Capitals feierten am Sonntag einen 3:0-Heimsieg über die Winnipeg Jets, zu dem Alexander Ovechkin die Tore zum 2:0 (44.) und 3:0 (52.) beisteuerte.

Der russische Superstar hat in den jüngsten fünf Partien acht Tore erzielt, er hält nun bei 26 Saisontreffern und 848 NHL-Toren. Auf der Jagd nach dem Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky (894 Tore) fehlen dem 38-Jährigen damit noch 46 Treffer.

„In den wichtigsten Spielen des Jahres, wenn unsere Saison fast jeden Abend auf dem Spiel steht, liefert er einfach Großes ab. Er schießt wichtige Tore, um uns im Rennen zu halten“, sagte Washingtons-Trainer Spencer Carbery über Ovechkin.

(APA) / Artikelbild: Imago