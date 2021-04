Washington gewinnt ohne Raffl gegen Ex-Klub Philadelphia

Die Washington Capitals haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch das zweite Duell mit den Philadelphia Flyers kurz hintereinander klar für sich entschieden. Drei Tage nach dem 6:1-Heimsieg gewannen die Capitals am Samstag in Philadelphia mit 6:3 und bauten die Führung in der East Division aus. Der zu Wochenbeginn von Washington verpflichtete Kärntner Michael Raffl fehlte gegen seinen Ex-Club weiter wegen einer Oberkörperverletzung.

Washingtons Superstar Alexander Owetschkin eröffnete in der 4. Minute den Trefferreigen und brachte sein Team in der 27. Minute mit 3:2 in Führung. Der Russe hält nach seinen zwei Powerplay-Treffern bei 730 NHL-Toren im Grunddurchgang. Dem 35-Jährigen fehlt nur noch eines, um den auf Rang fünf der ewigen Torschützenliste liegenden Marcel Dionne einzuholen. Danach liegen nur noch Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766) und Brett Hull (741) vor Owetschkin.

(APA)/ Bild: Imago