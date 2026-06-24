Washington wählt Toptalent als Nummer eins im NBA-Draft

Basketball-Toptalent AJ Dybantsa ist am Dienstagnacht (Ortszeit) als erster Spieler im diesjährigen NBA-Draft ausgewählt worden.

Die Washington Wizards sicherten sich die Rechte am 19-jährigen Forward von der Brigham Young University. Dybantsa verbuchte in 35 Spielen am College im Schnitt 25,5 Punkte, 6,8 Rebounds und 3,7 Assists. In Utah war Dybantsa vergangene Saison ein Teamkollege des ÖBV-Nationalteamspielers Aleksej Kostic (20, früher Traiskirchen).