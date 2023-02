Weber wechselt zu den Füchsen Berlin

Österreichs Nationalteam-Routinier Robert Weber wechselt laut Angaben des Österreichischen Handballbundes (ÖHB) zu den Füchsen Berlin. Der Transfer zum Tabellenführer der deutschen Bundesliga HBL erfolgte bereits am gestrigen Mittwoch. Zuletzt spielte der 37-jährige Rechtsaußen bei Olympiakos Piräus, davor war er bereits 14 Jahre in Deutschland aktiv. „Es ist noch einmal eine Riesenchance, die Freude ist enorm“, sagte Weber.

Bei den Füchsen unterschrieb der 209-fache Teamspieler einen Vertrag bis zum Saisonende. In der HBL ist Weber kein Unbekannter. Mit dem SC Magdeburg wurde er 2016 Pokalsieger, in der ewigen Torschützenliste der deutschen Bundesliga liegt er mit 2.454 Treffern aktuell auf Rang fünf. Mehr als 400 Tore vor ihm auf Position zwei steht Hans Lindberg, der sich in Diensten der Füchse am vergangenen Dienstag die Hand brauch und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Weber soll den Dänen bei den Berlinern ersetzen.

Dabei will der ÖHB-Akteur mit all seiner Routine helfen, die Saisonziele der Berliner zu erreichen. „Egal wie und wo, ob von der Bank aus oder auf der Platte, ich bin da, um zu unterstützen. Die Ziele in Berlin sind hoch“, betonte Weber.

(APA) / Bild: GEPA