Wechsel an der Spitze! Ried nach Sieg gegen Admira neuer Tabellenführer

Das Spitzenspiel der ADMIRAL 2. Liga bringt einen neuen Tabellenführer mit sich! Die SV Ried besiegt Admira Wacker mit 2:0, übernimmt damit den Platz der Admiraner in der Tabelle und steht nun auf der Pole Position für den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse.

Im Keller der Tabelle wahrte Horn die Chance auf den Klassenerhalt. Im Spiel Vorletzter gegen Letzter setzten sich die Waldviertler gegen Absteiger SV Lafnitz mit 4:1 durch und rückten bis auf zwei Punkte an den Liga-14. Stripfing heran, der gegen den FAC 1:2 verlor.

Ried bewies im vielleicht entscheidenden Schlagabtausch um den Aufstieg den stärkeren Willen und Effizienz. Vor eigenem Publikum setzte Nikki Havenaar (8.) einen Grosse-Eckball per Kopf perfekt in die linke Ecke und legte damit den Grundstein für den Erfolg seiner Mannschaft. Die Admira fand auch danach nicht richtig ins Spiel. In der 38. Minute ging es bei einem Konter über die rechte Seite ganz schnell. Ried-Angreifer Ante Bajic war auf und davon und sah in der Strafraummitte Mark Grosse, der mit dem ersten Kontakt abschloss.

In der zweiten Hälfte versuchte die Admira einiges und hatte auch mehr Spielanteile. Die jetzt noch tiefer stehenden Rieder verteidigten aber kompakt und ließen kaum etwas zu. So blieb der Spielstand unverändert, und die Oberösterreicher gehen mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten drei Runden. Das auf dem Papier etwas einfachere Restprogramm hat die Admira, die unter anderem noch daheim gegen Voitsberg und Horn spielt. Ried trifft in der letzten Runde zu Hause auf die Vienna, davor muss man nach Bregenz.

(APA)/Bild: GEPA