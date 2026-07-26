Wechsel? Bayern-Star widerspricht Freund

Bayerns Christoph Freund verkündet Joao Palhinha und Sacha Boey als klare Abgangskandidaten. Der Portugiese selbst scheint jedoch andere Pläne zu haben und widerspricht dem Sportdirektor.

Beide kamen nach einer Leihe zurück, beide sollen den FC Bayern München nun aber endgültig verlassen: FCB-Sportdirektor Christoph Freund sprach klare Worte zur Zukunft von Joao Palhinha und Sacha Boey . Doch der Portugiese scheint um seinen Platz kämpfen zu wollen.

Palhinha, der bei Tottenham Hotspur erheblichen Anteil am erfolgreichen Klassenerhalt hatte, soll laut Sportdirektor Freund genauso wie Teamkollege Boey keinen Platz mehr im Kader des Rekordmeisters bekommen. „Sie (Boey & Palhinha, Anm. d. Red.) wissen Bescheid. Sie trainieren jetzt mit, aber sie werden in unserer Planung keine große Rolle mehr spielen“, erklärte der Österreicher nach der Testspielpleite der Bayern bei Wehen Wiesbaden.

Palhinha und Boey, die regulär an der Saisonvorbereitung der Bayern teilnehmen, kamen die gesamte zweite Hälfte bei der 1:2-Niederlage zum Einsatz. „Sie sind gute Spieler, sie trainieren ordentlich, sie werden jetzt dabei bleiben. Aber der Plan ist, dass sie die nächsten Schritte wo anders gehen“, stellte Sportdirektor Freund klar.

Palhinha widerspricht Freund

Deutliche Worte, die wenig Raum zu Spekulationen lassen sollten. Der Portugiese selbst sorgte aber unmittelbar nach dem Freund-Interview mit eigenen Aussagen für Aufsehen. „Der Plan ist, meine Position hier zu behalten“, zitierte die Abendzeitung den 31-Jährigen.

Ein Satz, der die Transferplanungen des Rekordmeisters noch mal verkomplizieren könnte. An Optionen für Palhinha mangelt es grundsätzlich nicht. Sowohl Sporting als auch Benfica aus Portugal sowie Aston Villa aus der Premier League zählen nach Sky Sport Informationen zum Interessentenkreis.