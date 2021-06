Wechsel fix: Friesenbichler geht nach Lettland

Kevin Friesenbichler wechselt nach seinem Aus beim SK Sturm Graz im Sommer nach Lettland zu FK RFS.

Der Klub aus Riga präsentierte den 27-jährigen Angreifer am Mittwochabend. RFS liegt nach 13 Spieltagen in der höchsten lettischen Liga auf Platz eins der Tabelle. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Friesenbichler in 24 Ligaspielen vier Tore für Sturm.

Bild: GEPA