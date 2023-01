Wechsel im Winter? Thuram wohl von PL-Gigant umworben

via

via Sky Sport Austria

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano will der FC Chelsea Marcus Thuram noch im Januar auf die Insel lotsen. Demnach haben die Blues bereits Kontakt zu den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach gesucht.

Der Vertrag des 25 Jahre alten Angreifers läuft im Sommer bei den Fohlen aus. Will der Bundesligist noch eine Ablösesumme generieren, müssen sie Thuram im Winter verkaufen. Thuram erzielte in der Hinrunde 13 Treffer für die Gladbacher. Auch bei der WM in Katar wusste der Franzose für die Equipe tricolore zu überzeugen.

(skysport.de) / Bild: Imago