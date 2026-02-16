Wechsel in die Türkei: Neuer Klub für Ex-Austria-Coach Fink

Der frühere Austria-Trainer Thorsten Fink ist offiziell als Nachfolger des zuvor entlassenen Thomas Reis beim türkischen Fußball-Erstligisten Samsunspor präsentiert worden.

Nachdem der Klub bereits am Wochenende über eine Einigung informiert hatte, gab der Tabellenachte der türkischen Liga die Verpflichtung des 58-Jährigen nun offiziell bekannt. Der frühere Trainer der Wiener Austria erhält bei dem Klub an der Schwarzmeerküste einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

Fink: „Glücklich, Teil dieses Vereins zu sein“

„Ich bin sehr glücklich, Teil dieses Vereins und dieser schönen Stadt zu sein. Ich habe viele schöne Dinge über den Verein gehört. Wir haben ausführliche Gespräche über Fußball und Spielphilosophie geführt“, wurde der 58-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Fink ist bereits der dritte deutsche Trainer in Folge in Samsun.

„Als Fußballspieler habe ich fast 600 Spiele bestritten, als Trainer fast 400. Ich bin hier, um diese Erfahrung in unseren Verein einzubringen“, sagte Fink über seine Mission, den Verein wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Der 58-Jährige stand zwischen 2015 und 2018 in 130 Pflichtspielen bei Bundesliga-Klub Austria Wien an der Seitenlinie. Nach seinem Aus bei den „Veilchen“ coachte der Deutsche unter anderem Grasshoppers Zürich, Vissel Kobe und zuletzt KRC Genk. Nach der Entlassung beim belgischen Erstligisten sprach Fink im Sky-Studio bereits davon, bald wieder eine Vereinsmannschaft trainieren zu wollen.

