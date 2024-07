Wegen Bayern-Transferziel Olise: Henry lässt aufhorchen

Frankreichs Olympia-Trainer Thierry Henry hat mit einer Aussage zu Bayerns künftigem Neuzugang Michael Olise für Aufsehen gesorgt.

„Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er kann überall spielen, auf den Flügeln oder im Zentrum. Das gibt uns viele Optionen. Er kann passen, er kann Tore schießen, er versteht den Raum, er weiß, wie man Druck macht“, sagte Henry zunächst vor der Bekanntgabe des französischen Olympiakaders, um dann noch den bemerkenswerten Satz hinzuzufügen: „Er war ziemlich oft verletzt, also müssen wir diesbezüglich vorsichtig sein.“

Olise verpasste in der vergangenen Premier-League-Saison bei Crystal Palace 19 Spiele, 18 davon aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Der 22-Jährige hat nach Sky-Informationen vor, bei Olympia in Paris teilzunehmen.

Olise verpasst wohl Bayerns Südkorea-Reise

Damit würde der Flügelspieler auch auf der Südkorea-Reise des deutschen Rekordmeisters fehlen. Das Finale des olympischen Fußballturniers findet am 9. August statt. Eine Woche später, am 16. August, steht dann schon die erste Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm an.

Die Bayern sind grundsätzlich bereit, Olise für Olympia freizugeben. Eine finale Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen.

Derzeit bereitet sich Olise mit der französischen U23-Auswahl auf das anstehende Olympia-Turnier vor. Wie bereits von Sky berichtet, wird der Wechsel nach München über die Bühne gehen. Für diese Woche ist der Medizincheck geplant.

(skysport.de) / Bild: Imago