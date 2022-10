Wegen defekter Kühlanlage: Capitals tauschen Heimrecht

Die nach einem Defekt in der Kühlanlage ihrer Arena im Moment heimatlosen Vienna Capitals haben für das am 26. Oktober geplante ICE-League-Spiel das Heimrecht mit Fehervar getauscht.

Die Partie findet nun in Szekesfehervar statt, die Wiener werden dann am 15. November gegen die Ungarn zu Hause antreten. Nach einem technischen Gebrechen bei der Eisanlage in der Steffl Arena werden die Capitals in den kommenden Wochen keine Heimspiele bestreiten können.

Angesetzt wurden auch die Partien von Salzburg im CHL-Achtelfinale gegen Titelverteidiger Rögle. Österreichs Meister tritt am 15. November zunächst zu Hause an, eine Woche später (22.11.) erfolgt das Rückspiel in Schweden.

(APA)

Beitragsbild: GEPA