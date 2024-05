Wegen Finalpleite: Alonso hofft auf angestacheltes Bayer

Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso sieht den Klassenunterschied mit dem 1. FC Kaiserslautern für das Pokalendspiel als irrelevant an. „Es ist ein Finale, 2. Bundesliga bedeutet nichts, Favoritenrolle bedeutet nichts. Wir müssen Respekt vor ihnen haben“, betonte der Spanier auf der Pressekonferenz in Berlin: „Wir müssen kämpfen und diesen Hunger haben. Ich hoffe, dass unser Wille nun noch ein bisschen größer ist, weil der Schmerz noch frisch ist.“

Auch Kapitän Lukas Hradecky mahnte nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo vor einem erneuten Favoritensturz am Samstag (ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Mix – streame mit dem Sky X-Traumpass). „Nach der Analyse war uns bewusst, dass wir nicht die Leverkusen-PS auf den Platz bekommen haben“, erklärte der Finne: „Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht in die gleiche Falle fallen und von Anfang an Gas geben und das Spiel kontrollieren. Es wird ein enges Spiel, ich hoffe auf einen günstigen Spielverlauf.“

Er habe allerdings „keine Ahnung“, wie viel Bergamo in seiner Mannschaft stecke, entgegnete FCK-Trainer Friedhelm Funkel mit schelmischem Grinsen. Der Trainerroutinier sieht die Pleite der Werkself in der Europa League „weder als Vor- noch als Nachteil. Sie werden wieder positiv nach vorne denken. Auf uns wartet eine mega schwere Aufgabe“. Dementsprechend habe er sich noch „keine Gedanken gemacht“, wie er einen möglichen Sieg feiern werde.

