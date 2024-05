Wegen illegaler Wetten: Tonali erhält neue Sperre

Sandro Tonali von Newcastle United ist wegen illegaler Wetten von einer unabhängigen Aufsichtsbehörde zu einer zweimonatigen Sperre auf Bewährung verurteilt worden. Das teilte der Premier-League-Club am Donnerstag mit. Der Mittelfeldspieler, der die Verstöße gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands nicht abstreitet. Wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 20.000 Pfund (23.400 Euro) verurteilt.

„Die Sperre wird für die Dauer der Saison 2024/25 vollständig ausgesetzt, was bedeutet, dass er nach Ablauf einer bestehenden zehnmonatigen Sanktion, die vom Italienischen Fußballverband (FIGC) am 27. Oktober 2023 verhängt wurde, in den Profifußball zurückkehren kann“, hieß es von Newcastle. Unter der Voraussetzung, dass Tonali während der Sperre keine weiteren Verstöße begeht. Wird er also keinen Teil der zweimonatigen Sanktion verbüßen

(APA)/Bild: Imago