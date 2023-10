Wegen Saudi-Engagement? Henderson von eigene Fans ausgepfiffen

England gewann am gestrigen Freitagabend ein Testspiel knapp gegen Australien. Anschließend wurde jedoch weniger über das Resultat als über den Auftritt von Jordan Henderson gesprochen, der von den Fans alles andere als willkommen geheißen wurde.

Vor über 81.000 Zuschauenden in Wembley setzte sich England am gestrigen Freitagabend mit 1:0 gegen Australien durch. Das Siegtor erzielte der formstarke, als Vertreter von Harry Kane (30) fungierende Ollie Watkins (27). Die Kapitänsbinde wanderte vom geschonten Kane zu Jordan Henderson (33), der keinen angenehmen Abend erlebte. Als er nach 62 Minuten ausgewechselt wurde, gab es lautstarke Pfiffe von den Rängen

Im Anschluss musste sich Trainer Gareth Southgate (53) mit der Thematik auseinandersetzen und äußerte sich kritisch zum Verhalten der Anhänger (via Guardian): „Ich verstehe das wirklich nicht. Er ist ein Spieler, der 79 Länderspiele für England absolviert hat, und sein Engagement und das, was er für England geleistet hat, sind außergewöhnlich. Seine Rolle in der Gruppe auf und neben dem Platz ist enorm wichtig – er ist derjenige, der Spieler wie Jude Bellingham unter seine Fittiche genommen hat, seit er im Kader ist. Mit seiner Professionalität und seiner Einstellung ist er ein hervorragendes Vorbild für die ganze Gruppe. Ich verstehe wirklich nicht, warum einige Leute ihn ausbuhen wollen

(90Plus)/Bild: Imago