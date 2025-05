Wegen Tatbegehungsgefahr: Ehemaliger WAC-Mitarbeiter in U-Haft

Jener 22-jährige ehemalige Mitarbeiter des Wolfsberger AC, dem verschiedene Missbrauchsdelikte an zumindest 20 Kindern zur Last gelegt werden, befindet sich in Untersuchungshaft.

Die U-Haft wurde am Mittwochabend verhängt, als Grund wurde Tatbegehungsgefahr angegeben. Es bestehe dringender Tatverdacht, bestätigte Christian Liebhauser-Karl, der Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, eine entsprechende Meldung des ORF Kärnten.

Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann geständig, mindestens 20 Kinder und Jugendliche durch Bezahlung und Geschenke dazu gebracht zu haben, ihm sexualisierte Bilder zu schicken. In zwei Fällen ist auch von schwerem sexuellen Missbrauch die Rede. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind zwölf bis 15 Jahre alt. Die Ermittlungen seien weiterhin am Laufen und man müsse prüfen, ob es sich bei den Personen auf den Bildern und Videos um Kinder und Jugendliche aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters handle, hieß es von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

