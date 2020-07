Wegweisende Entscheidung? Vettel, Perez und der 31. Juli

via

via Sky Sport Austria

Nach zweiwöchiger Pause ist die Formel 1 in Silverstone wieder zurück. Die Themen sind allerdings ähnlich: Was wird aus Sebastian Vettel? Sky Sport erklärt, warum der Freitag für ihn so wichtig werden könnte.

Als Ferrari und Sebastian Vettel verkündeten, ab der nächsten Saison getrennte Wege zu gehen, schien das Aus in der Formel 1 für den Heppenheimer fast besiegelt. Im Laufe der letzten Wochen haben sich allerdings einige Möglichkeiten für Vettel ergeben: Sowohl bei Racing Point als auch bei Alpha Tauri scheinen sich neue Möglichkeiten aufgetan haben.

Vor allem Racing-Point-Fahrer Sergio Perez wird hierbei zur interessanten Personalie. Angeblich kann Racing Point den bis 2022 laufenden Vertrag mit dem Mexikaner dank einer Klausel einseitig kündigen – gegen eine ordentliche Abfindung. Stichtag soll der 31. Juli sein.

Da Perez aufgrund eines “unklaren” Coronatest noch in Isolation ist, konnte sich der Mexikaner noch nicht zu den Gerüchten äußern. Für Sky Reporter Peter Hardenacke ist “Freitag ein Tag, an dem schon etwas verkündet werden könnte”.

Vettel weiterhin mit mehreren Optionen

So wie es derzeit aussieht, kann Vettel zwischen Racing Point und Alpha Tauri entscheiden. Für Sky Experte Ralf Schumacher ist jedoch auch Mercedes immer noch ein Thema. Allerdings hängen all diese Szenarien auch von der FIA ab, die darüber entscheiden muss, ab wann ein Auto ein anderes plagiiert hat. Renault wirft Racing Point seit dieser Saison vor, das Mercedes-Auto kopiert zu haben und hat nach allen drei Rennen Proteste eingelegt.

Für Schumacher hängt “alles von dem Protest ab. Das wird ganz entscheidend sein. Das wird alles sehr interessant”, resümiert der ehemalige Formel-1-Fahrer.

Vettel selbst hält sich, angesprochen auf seine Zukunft, weiter bedeckt. “Es ist realistisch, geduldig zu sein und abzuwarten. Es könnte ein paar Wochen dauern oder aber auch länger. Es hat sich nichts geändert”, so der viermalige Weltmeister auf der Pressekonferenz am Donnerstag. “Ich will mich richtig entscheiden, ich habe keine Eile.”

Sky zeigt vom Rennwochenende in Silverstone über 30 Stunden Rennsport mit Formel 1, Formel 2, Formel 3 und dem Porsche Cup.

Bild: GEPA