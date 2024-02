Weissborn verliert auch drittes Doppel-Finale

Sam Weissborn hat auch sein drittes Tennis-Doppel-Finale auf der ATP-Tour verloren.

Der 32-jährige Wiener unterlag an der Seite des Franzosen Albano Olivetti am Sonntag im Endspiel des ATP250-Turniers in Montpellier der topgesetzten französischen Paarung Sadio Doumbia/Fabien Reboul knapp mit 7:6(5),4:6,6:10. Für Weissborn ist das Arrangement mit Olivetti nur ein temporäres für zwei Turniere, der Österreicher wird danach wieder mit dem Monegassen Romain Arneodo aufschlagen.

