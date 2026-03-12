„Weiße Weste“ für Lawal: Genk bezwingt Freiburg im Achtelfinal-Hinspiel

Goalie Tobias Lawal und Ex-Rapidler Nikolas Sattlberger haben in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel mit Genk gegen Freiburg am Donnerstag knapp mit 1:0 gewonnen.

Lawal und Genk überstanden die Anfangsphase mit einem aberkannten Abseitstreffer der Freiburger und Patzern beim Herausspielen unbeschadet und bestimmten die Partie nach der Führung klar.

Zakaria El Ouahdi schoss nach Doppelpass mit Bryan Heynen wuchtig ein (24.). Die Belgier wussten offensiv zu gefallen, waren mit Fortdauer aber auch weniger zwingend. Philipp Lienhart saß nach überstandener Bauchmuskelverletzung auf Freiburgs Bank, Sattlberger bei den Gegnern.

Grillitsch-Pleite bei Ferencvaros

Den deutlichsten EL-Sieg feierte Ferencvaros mit einem 2:0 über Braga. Die Portugiesen mit Florian Grillitsch als Mittelfeld-Metronom hatten mit den physischen Ungarn von Trainer Robbie Keane ihre liebe Not.

Bologna und AS Roma trennten sich im Serie-A-Duell 1:1. Federico Bernardeschi (50.) brachte die Gastgeber in Führung, Lorenzo Pellegrini besorgte die leistungsgerechte Punkteteilung (71.). Aston Villa reiste mit einem knappen Vorsprung zurück auf die Insel, Ollie Watkins (61.) erzielte in Lille den einzigen Treffer.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Stuttgart im Rückspiel gegen Porto unter Druck

Unter Druck steht neben Nottingham Forest (0:1 gegen Midtjylland) auch der VfB Stuttgart nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Porto. Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.) trafen für die Portugiesen. Für Stuttgart schrieb Torjäger Deniz Undav (40.) an. Das vermeintliche 2:2 von Angelo Stiller wurde wegen Abseits aberkannt (70.).

Panathinaikos gegen Real Betis brachte das Duell der zwei Trainer-Routiniers Rafa Benitez und Manuel Pellegrini. Benitez durfte einen schmeichelhaften 1:0-Heimsieg der Griechen bejubeln.

Beitragsbild: Imago