Weissman-Ersatz: WAC holt Stürmer Vizinger

Wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga hat sich der Wolfsberger AC mit dem kroatischen Stürmer Dario Vizinger verstärkt. Der 22-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in der slowenischen Liga in 35 Spielen für den NK Celje 23 Tore und verhalf dem Verein damit zum Meistertitel. Vizinger unterschrieb laut WAC-Angaben bis Sommer 2024 bei den Lavanttalern.

“Es gab viele Interessenten, es gab starke Konkurrenz am Transfermarkt”, berichtete WAC-Trainer Ferndinand Feldhofer über die Verhandlungen. Umso größer sei die Freude über die Verpflichtung des Angreifers. “Er ist jung und hungrig und passt perfekt zu unserer Philosophie”, sagte Feldhofer.

Nach Wochen der zähen Verhandlungen realisiert der WAC sein großes Transferziel: Dario Vizinger kommt vom NK Celje. Die Vertragsdauer (bis 2024) spricht für sich – ungewöhnlich lange für WAC-Verhältnisse. Der kroatische Torjäger soll in Weissmans Fußstapfen treten. #inundaut — David Eder (@Sky_DavidEd) September 8, 2020

Vizinger soll beim Europa-League-Starter die durch den Abgang von Shon Weissman entstandene Lücke schließen. Bei Celje wäre der ehemalige kroatische Nachwuchs-Internationale noch bis 2022 unter Vertrag gestanden. Laut slowenischen Medienberichten hat der WAC eine Ablöse von rund einer Million Euro bezahlt.

(APA)

Bild: WAC