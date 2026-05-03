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Straka Miami
Golf

Weiter Sprung nach vorne: Straka wahrt Chance auf Miami-Spitzenplatz

Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami vor der Schlussrunde wieder Chancen auf einen Spitzenplatz.

Österreichs bester Golfer spielte am Samstag mit einer 68 (vier unter Par) seine bisher beste Runde beim 20-Mio.-Dollar-Event und kletterte nach vier Birdies und einem Bogey von Platz 34 auf Rang zwölf. Überlegen in Führung liegt weiter der US-Amerikaner Cameron Young, der nach dem Sieg bei der Players Championship im März vor dem Double in Florida steht.

Straka bei PGA-Turnier in Miami wieder in guter Position

Young führt mit insgesamt 15 unter Par sechs Schläge vor seinen Verfolgern, Straka liegt zehn Schläge zurück.

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(APA).

Beitragsbild: Imago.