Weiterer Rückschlag für Kasper im Playoff-Kampf

ÖEHV-Hoffnung Marco Kasper hat im Kampf um die erste Playoff-Teilnahme der Detroit Red Wings in der NHL seit zehn Jahren einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen.

Die Red Wings verloren am Ostersonntag mit dem Traditionsklub gegen die bereits qualifizierten Minnesota Wild trotz einer furiosen Aufholjagd 4:5. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen sind die Red Wings aus den Playoff-Plätzen herausgerutscht.

Detroit war durch ein Tor des Schweden Albert Johansson schon nach 100 Sekunden in Führung gegangen. Doch der amerikanische Olympiasieger Matt Boldy (21.) sowie die Russen Kirill Kaprizov (22./33.) und Vladimir Tarasenko (28.) drehten das Spiel. Der Schwede Axel Sandin-Pellikka (48.), der Amerikaner J.Z. Compher (52.) und Altstar Patrick Kane (55.) sorgten aber noch für den Ausgleich der Gastgeber. Mit seinem 43. Saisontor entschied Kaprisow in Überzahl das Spiel für die Wild (59.).

(SID/Red.)

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