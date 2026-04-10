„Welle so lange wie möglich reiten“: GAK will Erfolgslauf gegen Altach fortsetzen

Der GAK will seinen Erfolgslauf von drei Siegen en suite fortsetzen. „Wir wollen die Welle so lange wie möglich reiten und schnellstmöglich den Nicht-Abstieg fixieren“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer.

Nur ein Punkt fehlt den „Rotjacken“ auf Ried. Stürmer Alexander Hofleitner war während der Woche kränklich, soll laut Feldhofer aber rechtzeitig fit sein, um die Stürmerposition neben Toptorschütze Ramiz Harakate zu bekleiden. Der angeschlagene Kapitän und Sturmtank Daniel Maderner ist fraglich. Bei den Altachern fehlt der gesperrte Stürmer Ousmane Diawara.

Altach will Unserie gegen GAK brechen

Sie müssen die bittere Niederlage in Ried wegstecken. Zudem gilt es gegen eine Negativserie anzukämpfen, seit dem GAK-Wiederaufstieg gab es in sechs direkten Duellen noch keinen SCRA-Sieg. „Diese Serie wollen wir morgen brechen“, betonte Altach-Trainer Ognjen Zaric. Sein zu Hause sieben Partien unbesiegtes Team habe in den vergangenen Wochen, auch in Ried bis zum Ausschluss, sehr gut agiert.

„Das wollen wir auch morgen.“ Der Respekt vor den Grazern ist aber groß. „Sie haben es in den letzten Spielen gut gemacht, kommen sicher mit breiter Brust.“ Zu erwarten sei eine „umkämpfte“ Partie in einem Duell zweier Teams mit „ähnlicher Spielidee“.

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