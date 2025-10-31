Wels und Gmunden verlieren – Dukes schließen auf Gunners auf

Die Klosterneuburg Dukes haben in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) mit einer Bilanz von 6:1 Siegen zu Tabellenführer Gunners Oberwart aufgeschlossen.

Der erste Herausforderer des Titelverteidigers mühte sich bei den noch sieglosen Fürstenfeld Panthers nach langem Rückstand in der zweiten Hälfte noch zu einem 86:81-Erfolg. Der bisherige Spitzenreiter Flyers Wels ging nach zuvor drei Siegen in Folge beim UBSC Graz mit 64:94 unter und ist nur noch Dritter.

Die Kapfenberg Bulls setzten sich bei den Swans Gmunden 89:71 durch. Gmunden versenkte vor mehr als 1.000 Zuschauern nur zwei von 17 Dreipunktern, Kapfenberg 14 von 31. Die Traiskirchen Lions besiegten den SKN St. Pölten im NÖ-Derby nach starker zweiter Hälfte klar mit 101:83. BC Vienna gab unterdessen bekannt, in zumindest drei BSL-Partien bis Anfang Februar mit einem stark verjüngten Kader anzutreten – so auch am Sonntag (17.30 Uhr) in Kapfenberg. Als Grund führten die Wiener die Unvereinbarkeit der Termine mit der höherwertigen Adriatic League (ABA-Liga) an, an der der Club in dieser Saison erstmals teilnimmt.

ÖBV-Comeback von Mahalbasic

Die ABA-Teilnahme hat auch den langjährigen Legionär Rasid Mahalbasic zurück nach Österreich geführt. Der neue BC-Vienna-Center steht nun auch vor einem möglichen Comeback im Nationalteam. Der bald 35-Jährige scheint im Großkader für die WM-Quali-Partien in Polen (28. November) und gegen Lettland (1. Dezember) auf, den Neo-Teamchef Aramis Naglic am Freitag bekanntgegeben hat. Mahalbasic war im Februar 2024 nach bisher 99 Länderspielen aus dem ÖBV-Team zurückgetreten.

(APA)/Bild: GEPA