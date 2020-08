via

Basketball-Bundesligist Flyers Wels hat am Donnerstag die Verpflichtung des 25-jährigen US-Amerikaners Jacquil Taylor mitgeteilt. Der 2,08 Meter große Forward-Center stammt aus einem Vorort von Boston und verbrachte seine College-Zeit an der renommierten Purdue Universität sowie zuletzt an der Hochschule von Hofstra.

