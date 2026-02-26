Weltcup-Rückkehr in Soldeu: Die Startliste der Damen-Abfahrt

Mit dem Speed-Rennwochende der Damen in Soldeu kehren die Alpinen nach den Olympischen Winterspielen wieder in den Ski-Weltcup zurück.

Nach der schweren Verletzung von Skistar Lindsey Vonn ist der Kampf um die kleine Kristallkugel der Disziplin neu eröffnet. Größte ÖSV-Hoffnung ist dabei Cornelia Hütter, die auch in Soldeu um ein Top-Ergebnis fährt.

Eröffnet wird das Rennen in Andorra aber von der Norwegerin Marte Monsen, ehe die Trainingsschnellsten Ester Ledecka (Startnummer 2) und Österreichs Nina Ortlieb (3) starten. Die Topgruppe beginnt kurz danach mit der Cortina-Dritten Sofia Goggia (6) und Mirjam Puchner (7). Als Zehnte tritt schließlich Hütter (10) an, gefolgt von der aktuelle Disziplinen-Zweiten Emma Aicher (11), Tarvis-Siegerin Nicol Delago (12), der Wertungs-Dritten Kira Weidle-Winkelmann (13) und Olympiasiegerin Breezy Johnson (14).

Soldeu-Abfahrt: Rädler beschließt Top 20

Teamkombi-Goldmedaillengewinnerin Ariane Rädler (20) beschließt die Top 20, ehe auf sie Christina Ager (21) folgt. Im weiteren Rennverlauf treten außerdem gleich fünf weitere rot-weiß-rote Punkte-Aspirantinnen an: Ricarda Haaser (27), Anna Schilcher (32), Emily Schöpf (33), Nadine Fest (35) und Lena Wechner (42).

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.