Ski Cross: Weltcup-Rückkehr ins Montafon mit zwei ÖSV-Debütantinnen

Mit den Weltcup-Debütantinnen Isabel Hofherr und Leonie Lussnig geht in dieser Woche die Rückkehr der Ski Crosser ins Montafon in Szene. Die Finaldurchgänge am Grasjoch sind am Donnerstag (ab 13.20 Uhr) angesetzt, es ist gleichzeitig die Generalprobe für die Freestyle- und Snowboard-WM 2027. Angeführt werden Österreichs Aufgebote bei Frauen und Männern von Katrin Ofner und Johannes Aujesky. Im Montafon waren die Ski Crosser zuletzt vor sechs Jahren im Weltcupeinsatz.

Die Tirolerin Hofherr (23) und die Vorarlbergerin Lussnig (20) holten mit guten Leistungen im Europacup ihre Startplätze für den Heim-Weltcup. Bei den beiden Rennen auf der Reiteralm in der Vorwoche wurden Hofherr und Lussnig je einmal Zweite.

(APA)

Beitragsbild: GEPA