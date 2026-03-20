Weltcupfinale: Die Startliste der Herren-Abfahrt in Kvitfjell

Auch bei den Herren fällt mit dem Weltcupfinale in Norwegen der Vorhang für die Saison 2025/26 – in der letzten Abfahrt in Kvitfjell hofft Österreich nach dem Befreiungsschlag in Courchevel auf nächste Erfolge.

Vor dem Rennen sind die Entscheidungen im Gesamt- und Abfahrtsweltcup schon zugunsten von Alpin-Dominator Marco Odermatt gefallen. Miha Hrobat (Startnummer 1) eröffnet zunächst vor ÖSV-Speed-Spezialist Daniel Hemetsberger (2) das Rennen.

Ryan Cochran-Siegle (6) läutet als Sechster die Topgruppe ein, richtig ernst im Kampf um den Tagessieg dürfte es mit Odermatt (10) als Nummer zehn werden. Danach starten ÖSV-Saisonsieger Vincent Kriechmayr (11), Abfahrts-Routinier Dominik Paris (13), Olympiasieger Franjo von Allmen (14) sowie Kitzbühel-Triumphator Giovanni Franzoni (14).

Auch Schwarz & Haaser startet in Kvitfjell-Abfahrt

Nach den Top 15 nehmen Allrounder Marco Schwarz (21), der im ersten Training auffällige Raphael Haaser (22) sowie abschließend in seinem letzten Rennen der Schweizer Niels Hintermann (24) teil.

(Red).

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