Weltcupfinale: Die Startliste der Herren-Abfahrt in Kvitfjell
Auch bei den Herren fällt mit dem Weltcupfinale in Norwegen der Vorhang für die Saison 2025/26 – in der letzten Abfahrt in Kvitfjell hofft Österreich nach dem Befreiungsschlag in Courchevel auf nächste Erfolge.
Vor dem Rennen sind die Entscheidungen im Gesamt- und Abfahrtsweltcup schon zugunsten von Alpin-Dominator Marco Odermatt gefallen. Miha Hrobat (Startnummer 1) eröffnet zunächst vor ÖSV-Speed-Spezialist Daniel Hemetsberger (2) das Rennen.
Kleine Kristall-Chance für Hütter: Die Startliste der Kvitfjell-Abfahrt
Ryan Cochran-Siegle (6) läutet als Sechster die Topgruppe ein, richtig ernst im Kampf um den Tagessieg dürfte es mit Odermatt (10) als Nummer zehn werden. Danach starten ÖSV-Saisonsieger Vincent Kriechmayr (11), Abfahrts-Routinier Dominik Paris (13), Olympiasieger Franjo von Allmen (14) sowie Kitzbühel-Triumphator Giovanni Franzoni (14).
Auch Schwarz & Haaser startet in Kvitfjell-Abfahrt
Nach den Top 15 nehmen Allrounder Marco Schwarz (21), der im ersten Training auffällige Raphael Haaser (22) sowie abschließend in seinem letzten Rennen der Schweizer Niels Hintermann (24) teil.
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(Red).
Beitragsbild: GEPA.