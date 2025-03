Weltcupfinale in Sun Valley: Startliste für den Herren-RTL

Am heutigen Mittwoch (ab 16:30 Uhr) steht beim Weltcupfinale in Sun Valley (USA) der letzte Riesentorlauf der Herren in dieser Saison an- hier die Startliste.

Das Rennen wird vom Schweizer Thomas Tumler eröffnet. Der erste Österreicher im ersten Durchgang ist Stefan Brennsteiner mit der Startnummer 12, direkt danach folgt ÖSV-Kollege Patrick Feurstein. Marco Schwarz (Startnummer 18) und Raphael Haaser (Startnummer 21). Komplettieren das rot-weiß-rote Aufgebot. Insgesamt treten nur 27 Läufer beim Riesentorlauf-Finale an.

Der Wettlauf um die kleine Kristallkugel in der Riesentorlauf-Wertung ist allerdings vor dem letzten Rennen in Sun Valley bereits entschieden. Der Schweizer Ski-Superstar Marco Odermatt hat sich Kristall bereits vor dem heutigen Wettkampf gesichert. Er geht mit der Startnummer 7 ins Rennen. Odermatt sicherte sich in dieser Saison zudem die Kugeln im Gesamtweltcup, für Abfahrt und Super-G. ÖSV-Läufer Brennsteiner ist aktuell Neunter der Riesentorlauf-Wertung. Mit einem guten Ergebnis wäre hier noch eine Verbesserung möglich.

Bild: GEPA