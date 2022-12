Weltklasse-Tennis vor Weihnachten mit Dominic Thiem beim Diriyah Tennis Cup live bei Sky

via

Alle Spiele des Exhibition Turnier in Saudi Arabien live auf Sky Sport Austria 1

Hochklassiges Starterfeld: Neben Thiem sind elf weitere Top-Spieler wie Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev oder Taylor Fritz im Einsatz

Der Modus sorgt für mindestens zwei Spiele des österreichischen Ausnahmespielers

Wenige Wochen vor Weihnachten gibt es bei Sky noch einmal Spitzentennis mit Dominic Thiem und weiteren hochkarätigen Tennisstars beim mit einer Million US-Dollar dotierten Diriyah Tennis Cup live aus Saudi Arabien. Österreichs Nummer eins hat sich nach dem Turnier in der Wiener Stadthalle erholt und möchte sich nun in der Vorbereitung auf die nächste Saison mit Spielern wie Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev oder Taylor Fritz messen. Der Lichtenwörther wird mindestens zwei Spiele absolvieren. Sollte er in der ersten Runde des Einzels verlieren, würde er auf das Semifinale im Doppel umsteigen.

Der Diriyah Tennis Cup in Diriyah live bei Sky Sport Austria:

Donnerstag, 8.12., ab 09:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 9.12., ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 10.12., ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1