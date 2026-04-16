Weltmeister Kanikowski vor EM mit positivem Dopingtest

Der russische Judo-Weltmeister Matwei Kanikowski ist vor der am Donnerstag begonnenen Europameisterschaft in Tiflis wegen eines positiven Dopingbefundes vorläufig gesperrt worden.

Der EM-Goldmedaillengewinner von 2024 in der Klasse bis 100 kg wurde laut aktuellen Angaben der Internationalen Test-Agentur am 15. März der anabole Wirkstoff Ligandrol nachgewiesen.

Dem seit 10. April suspendierten Russen droht bei einem Schuldspruch im laufenden Verfahren eine mehrjährige Sperre.

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