Weltmeister Kanikowski vor EM mit positivem Dopingtest
Der russische Judo-Weltmeister Matwei Kanikowski ist vor der am Donnerstag begonnenen Europameisterschaft in Tiflis wegen eines positiven Dopingbefundes vorläufig gesperrt worden.
Der EM-Goldmedaillengewinner von 2024 in der Klasse bis 100 kg wurde laut aktuellen Angaben der Internationalen Test-Agentur am 15. März der anabole Wirkstoff Ligandrol nachgewiesen.
Dem seit 10. April suspendierten Russen droht bei einem Schuldspruch im laufenden Verfahren eine mehrjährige Sperre.
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(APA)/Bild: Imago