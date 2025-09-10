Weltmeister von 2018 beendet Karriere

Der langjährige französische Fußball-Nationaltorhüter Steve Mandanda beendet seine Karriere. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der Weltmeister von 2018 der Zeitung L’Equipe. Der 40-Jährige hatte zuletzt für Stade Rennes gespielt und war seit dem Sommer vereinslos.

Der in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geborene Mandanda absolvierte zwischen 2008 und 2022 35 Länderspiele für Frankreich. Beim WM-Triumph 2018 in Russland stand er im dritten Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) zwischen den Pfosten, Stammtorhüter war Hugo Lloris.

Trotz mehrerer Angebote habe er sich gegen eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden, sagte Mandanda. Insgesamt 14 Jahre spielte er für Olympique Marseille und wurde dort 2010 unter dem späteren Nationalcoach Didier Deschamps französischer Meister. Zudem spielte er für Le Havre, Crystal Palace und seit 2022 in Rennes.

(SID)/Bild: Imago