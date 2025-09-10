Weltmeister von 2018 beendet Karriere
Der langjährige französische Fußball-Nationaltorhüter Steve Mandanda beendet seine Karriere. „Ich musste mir erst Zeit nehmen, es zu akzeptieren, denn es ist nicht einfach. Aber ja, ich höre auf“, sagte der Weltmeister von 2018 der Zeitung L’Equipe. Der 40-Jährige hatte zuletzt für Stade Rennes gespielt und war seit dem Sommer vereinslos.
Der in Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) geborene Mandanda absolvierte zwischen 2008 und 2022 35 Länderspiele für Frankreich. Beim WM-Triumph 2018 in Russland stand er im dritten Gruppenspiel gegen Dänemark (0:0) zwischen den Pfosten, Stammtorhüter war Hugo Lloris.
Trotz mehrerer Angebote habe er sich gegen eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden, sagte Mandanda. Insgesamt 14 Jahre spielte er für Olympique Marseille und wurde dort 2010 unter dem späteren Nationalcoach Didier Deschamps französischer Meister. Zudem spielte er für Le Havre, Crystal Palace und seit 2022 in Rennes.
Aktuelle Fußball Videos
“Nicht wunderbar, aber auch kein Problem“ – Hoeneß über mögliche 1860-Aufstiege
“Er muss spielen“ – Hoeneß fordert WM-Comeback von Neuer
Hoeneß: “Scheinbar bin ich der größte Verteidiger von Max“
“Nur Superstar oder Bratwurst“ – Hoeneß kritisiert Stimmung in Deutschland
„Wir sind hier, um zu gewinnen“ – Tuchel vor WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien
So satisfying! Die schönsten Tore der bisherigen Saison in Slow-Motion
CR7, Szoboszlai und Co.: Die schönsten Freistoßtore der PL-Geschichte
Warum Hjulmand? Das spricht für den neuen Leverkusen-Coach
„Als moralischer Sieger gesehen“: Hamann sieht EM-Aus als Ursache für DFB-Probleme
„Sehr verunsichert“: Hamann sieht fehlende Spielfreude bei DFB-Star Wirtz
(SID)/Bild: Imago