Die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka, die Anfang Mai das WTA-1000-Turnier in Madrid gewonnen hatte, ist am Mittwoch in Rom im Viertelfinale gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen ausgeschieden.

Die 22-jährige Chinesin setzte sich beim Sandplatzturnier gegen die Weißrussin 6:4,6:3 durch – im siebenten Anlauf gegen Sabalenka, die davor jeweils auf Hartplatz die Stärkere gewesen war.

(APA)/Beitragsbild: Imago