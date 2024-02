Wembanyama-Show gegen Pöltl und Raptors

Victor Wembanyama hat im Dress der San Antonio Spurs für die große Show bei den Toronto Raptors gesorgt. Der erste Pick im Draft 2023 der NBA führte die Texaner mit einem Triple-Double aus 27 Punkten, 14 Rebounds und zehn Blocks zu einem 122:99-Erfolg. Die Kanadier waren chancenlos. Für Jakob Pöltl standen gegen seinen Ex-Club zwölf Punkte, sechs Rebounds und ein Assist in 20:02 Minuten zu Buche.

Toronto lag in dem Duell nie in Führung und war lediglich beim 10:10 durch den 28-jährigen Center aus Wien auf Augenhöhe mit dem Gegner. Gegen Ende des dritten Viertels setzten sich die Spurs um den überragenden „Wemby“ auf 98:67 ab. Zehn Blocks waren bisherige Karrierebestleistung des 2,24 Meter großen und 20 Jahre jungen Franzosen in der NBA. Devin Vassell erzielte 25 Punkte für die Spurs.

Gradey Dick mit 18 und Kelly Olynyk mit 17 Zählern waren die besten Werfer der Kanadier, die am Mittwoch die Indiana Pacers mit Ex-Raptor und Pöltl-Kumpel Pascal Siakam empfangen. Der kommende Gegner hatte am Montag ebenfalls kein Erfolgserlebnis und verlor bei den Charlotte Hornets mit 102:111.

Cavaliers-Serie endet

Für die Cleveland Cavaliers setzte es nach zuletzt neun Siegen hintereinander mit 121:123 gegen die Philadelphia 76ers wieder eine Niederlage. Im Aufeinandertreffen zweiter „MVP“-Anwärter gewann Giannis Antetokounmpo (26 Punkte, 18 Rebounds) mit den Milwaukee Bucks 112:95 gegen Nikola Jokic (29 Punkte, zwölf Rebounds) und Titelverteidiger Denver Nuggets.

Die Golden State Warriors sicherten mit einem 129:107 bei Utah Jazz den zehnten Platz in der Western Conference ab, der noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt. Klay Thompson mit 26 und Stephen Curry mit 25 Zählern führten die Kalifornier zum fünften Sieg in Folge. Die Minnesota Timberwolves behaupteten mit einem 121:100 bei den LA Clippers den ersten Platz im NBA-Westen. Ein 40:19 im dritten Abschnitt entschied das Spitzenspiel.

(APA)/Bild: Imago