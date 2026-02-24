Wembanyama wie eine Wand: Spurs schlagen Pistons

Angeführt von Abwehrriese Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs im Topspiel der NBA ein Zeichen gesetzt und die Siegesserie der Detroit Pistons gestoppt.

Beim Duell in der Motor City setzten sich die Texaner mit 114:103 durch, für Detroit war es in der Basketball-Profiliga die erste Niederlage nach fünf aufeinanderfolgenden Siegen.

Wembanyama verbuchte 21 Punkte und 17 Rebounds, hinzu kamen sechs Blocks. Topwerfer der Spurs, hinter Meister Oklahoma City Thunder Zweiter im Westen, war Devin Vassell (28). Bei den Pistons, der Nummer eines im Osten, glänzte vor allem Jalen Duren – dem Center gelang mit 25 Punkten und 14 Rebounds wie dem Franzosen Wembanyama ein Double-Double.

„Wir haben bestätigt, dass wir uns entwickeln“, sagte Wembanyama nach dem intensiven und physischen Spiel, „es war ein guter Test.“ San Antonio feierte bereits den neunten Sieg nacheinander.

Auch Vassell war sehr zufrieden. „Sie haben versucht, ihr Spiel durchzubringen. Wir haben versucht, schnell umzuschalten, die Angriffe zu stoppen und freie Mitspieler zu finden. Genau das haben wir getan“, meinte der Topscorer.

