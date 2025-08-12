Wende im Rückspiel: WAC kennt möglichen Gegner im EL-Playoff

Der WAC kennt seinen möglichen Gegner im Playoff zur Fußball-Europa-League.

Nehmen die Kärntner am Donnerstag (19.00 Uhr) in Klagenfurt nach dem 0:0 im Hinspiel die Hürde PAOK Saloniki, bekommen sie es in der finalen EL-Qualirunde am 21. (auswärts) und 28. August (heim) mit HNK Rijeka zu tun. Die Kroaten setzten sich nach einer 1:2-Heimniederlage am Dienstag in Irland bei Shelbourne mit 3:1 durch.

Reise nach Zypern oder Aserbaidschan für WAC bei EL-Out

Scheiden die Kärntner gegen PAOK aus, geht es für die Wolfsberger im Conference-League-Playoff gegen Araz Nachitschewan aus Aserbaidschan oder Omonia aus Zypern weiter. In diesem Fall würde man zu Hause starten.

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.