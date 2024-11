Wende wider Erwarten: Salzburgs Knoten platzt bei Feyenoord

Es könnte die Trendwende gewesen sein. Fast alles war Red Bull Salzburg in den vergangenen Wochen schuldig geblieben, am Mittwoch meldete sich die Elf von Trainer Pep Lijnders mit einem 3:1-Sieg bei Feyenoord Rotterdam ebenso unerwartet wie eindrucksvoll zurück. Die ersten Tore und Punkte in der reformierten Champions League katapultierten die Bullen in der Tabelle zwar nicht weit nach vor, lassen die Fans aber zumindest wieder von großen Fußballabenden träumen.

In den ersten drei CL-Partien gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) sowie Dinamo Zagreb (0:2) schwer enttäuschend, zudem in der heimischen Bundesliga seit September spielerisch schwach und nun auch noch personell stark dezimiert: Die Voraussetzungen für die Reise nach Rotterdam waren denkbar schlecht – auch wenn Lijnders vor dem Auftritt in seiner Heimat einmal mehr auf Zweckoptimismus setzte.

Lijnders: „Sehr stolz auf die Jungs“

Gegen 23.00 Uhr wusste man am Mittwoch aber, warum. Die junge Truppe, wegen zahlreicher Ausfälle einmal mehr „durchgewürfelt“, präsentierte sich fast die gesamte Spielzeit über als aktiveres Team und kaufte der favorisierten Truppe um ÖFB-Teamverteidiger Gernot Trauner mit „alten“ Tugenden die Schneid ab. „Heute hat man gesehen, dass wir wirklich als Mannschaft aufgetreten sind. Wir waren kompakt, haben das gut gemacht und verdiente drei Punkte geholt“, sagte Defensivmann Samson Baidoo.

Sein Team gefiel mit diszipliniertem und gut abgestimmtem Pressingverhalten und ließ die Niederländer nach deren schwungvollen Beginn kaum mehr zur Geltung kommen. „Wir haben aggressiv, klug und in den richtigen Zonen verteidigt“, lobte Lijnders. Auf der anderen Seite vermisste Trauner „Intensität und Energie, da war uns Salzburg in gewissen Punkten überlegen. Sie haben die Räume eng gemacht. Wir haben sie nicht unterschätzt, sie haben ihren Matchplan hundertprozentig auf den Platz gebracht.“

Baidoo: „Wirklich als Mannschaft aufgetreten“

Chancen ergaben sich vor der Pause zwar wenige, das Geschenk von Feyenoord-Goalie Timon Wellenreuther nahm Karim Konate kurz vor der Halbzeit (45.+2) aber dankend an. Noch vor Stundenfrist legte der Ivorer zum 2:0 nach (58.), auch der BL-Torschützenkönig 2023/24 scheint nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn an alte Leistungen anzuschließen. Dass er in einem brenzligen Finish beim Stand von 2:1 einen Elfer an die Latte knallte (85.), wird man ihm wohl nachsehen. Auch weil der Anschlusstreffer durch Anis Moussa (81.) dank Daouda Guindos herrlichem Schuss unter die Latte (86.) folgenlos blieb. Am Schluss stand der erste CL-Sieg Salzburgs seit dem 2:0 bei Benfica Lissabon im September des Vorjahres.

Das Verhalten in der Schlussphase, als man ab der 79. Minute mit einem Mann mehr agierte, gefiel Lijnders freilich weniger. „Nach dem 2:0 sind wir zu tief geworden“, bemerkte der 41-Jährige, äußerte aber auch gewisses Verständnis dafür. Lijnders hatte noch in Salzburg vor der Stimmung in der 50.000er-Arena „De Kuip“ gewarnt. „Wir haben es geschafft, dass das Stadion still wurde. Das ist hier nicht leicht.“

Blaswich nach Sieg „überglücklich“

Die geringen Erwartungen vor Anpfiff seien letztlich kein Nachteil gewesen, gab aber auch er zu. „Es hilft natürlich, da fällt eine große Last von den Schultern. Wir wollten es genießen und haben aus dieser Situation heraus eine gute Leistung gezeigt“, bestätigte der ehemalige „Co“ Jürgen Klopps bei Liverpool. Gelingt es den Salzburgern, die unbeschwerte Stimmung in die kommenden Partien mitzunehmen, scheinen weitere Überraschungen nicht ausgeschlossen. Die klare Favoritenrolle liegt in den folgenden Duellen mit Bayer Leverkusen (26.11./auswärts/live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass), Paris Saint-Germain (10.12./heim/live & exklusiv auf Sky Sport Austria), Real Madrid (22.1.2025/a) und zum Abschluss Atletico Madrid (29.1./h) ganz sicher nicht bei den Bullen. Es bräuchte aber mehr als eine Sternstunde, um noch unter die besten 24 Teams zu kommen.

Trauner: „Nicht die Intensität auf den Platz gebracht“

Am Weg zurück zu den Leistungen des Spätsommers scheint der ambitionierte Coach jedenfalls wieder in die Spur gefunden zu haben.“ Sein „Es ist der Start. Let’s go!“ nach der Niederlage gegen Dinamo am 23. Oktober hatte sich noch etwas hohl angehört, bekommt nun aber neue Glaubwürdigkeit. Auch Sportdirektor Bernhard Seonbuchner, so wie Lijnders zuletzt in der Kritik, atmete hörbar auf. „Es ist natürlich keine leichte Zeit. Umso schöner ist es, wenn der Knoten platzt. Wir haben auch vorher schon gute Leistungen gebracht, aber nicht zusammenhängend über 90 Minuten so wie heute.“ Der Deutsche betonte einmal mehr, „dass das ein Prozess ist. Und wenn man den erfolgreich bestreiten möchte, dann braucht man solche Momente. Daraus nehmen wir viel Kraft mit.“

(APA) / Artikelbild: GEPA