Wengen-Abfahrt: Die Startliste im Überblick
Auf die alpinen Ski-Speedfahrer wartet am Samstag (12:30 Uhr) ein Klassiker im Weltcup-Kalender. Die berühmte Lauberhornabfahrt in Wengen steht auf dem Programm. Die Startliste im Überblick:
#1 Bryce Bennett (USA)
#2 Niels Hintermann (SUI)
#3 Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
#4 Florian Schieder (ITA)
#5 Daniel Hemetsberger (AUT)
#6 Vincent Kriechmayr (AUT)
#7 Marco Odermatt (SUI)
#8 Stefan Rogentin (SUI)
#9 Alexis Monney (SUI)
#10 Ryan Cochran-Siegle (USA)
#11 Nils Allegre (FRA)
#12 Miha Hrobat (SLO)
#13 Franjo von Allmen (SUI)
#14 Justin Murisier (SUI)
#15 Dominik Paris (ITA)
#16 Stefan Babinsky (AUT)
#17 Cameron Alexander (CAN)
#18 Mattia Casse (ITA)
#19 Elian Lehto (FIN)
#20 James Crawford (CAN)
#21 Marco Kohler (SUI)
#22 Adrien Theaux (FRA)
#23 Maxence Muzaton (FRA)
#24 Romed Baumann (GER)
#25 Alessio Miggiano (SUI)
#26 Nils Alphand (FRA)
#27 Brodie Seger (CAN)
#28 Giovanni Franzoni (ITA)
#29 Blaise Giezendanner (FRA)
#30 Lars Roesti (SUI)
Die Startnummern der weiteren Österreicher: Raphael Haaser (#31), Otmar Striedinger (#32), Stefan Rieser (#46), Andreas Ploier (#49), Manuel Traninger (#54).