„Wenn ich sage, was ich denke…“: Magnin wegen Strauss-Sperre verärgert

Ob Altach am Samstag (17.00 Uhr) im vorletzten Spiel der Qualifikationsgruppe der Bundesliga bei der Admira auf Felix Strauss bauen kann, steht noch immer in den Sternen.

Das Schlusslicht hat gegen die Sperre des 21-jährigen Innenverteidigers Berufung eingelegt, allerdings noch immer keine Antwort erhalten. „Wenn ich sage, was ich darüber denke, werde ich zwei Jahre gesperrt“, sagte ein verärgerter Altach-Trainer Ludovic Magnin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Video: Strauss verliert nach Gelb-Rot die Nerven: „Ihr macht das ganze Spiel kaputt“

Man habe am Montag die „Dokumentation“ eingereicht und sei seit Tagen am Telefon, habe aber bisher keine Rückmeldung erhalten. „Ich muss morgen in den Flieger steigen, und bis jetzt habe ich noch keine Information darüber, ob Strauss freigesprochen wird oder nicht“, so Magnin. Der Abwehrspieler hatte am 26. April beim 0:4 in Hartberg die Gelb-Rote Karte gesehen und war dann neben der automatischen Einspielsperre wegen „unsportlichen Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen“ noch für ein zusätzliches Match gesperrt worden.

Gute Nachrichten gab es dafür von Christoph Monschein. Der zuletzt angeschlagene Stürmer fehlte zwar bis Mittwoch noch im Mannschaftstraining, „kann am Samstag aber spielen“, wie Magnin erklärte.

(APA)/Bild: GEPA