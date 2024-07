Wer hält sein Team im Turnier? Die vier Halbfinal-Torhüter

Vier EM-Halbfinalisten – und vier Spieler, auf die es besonders ankommen wird. Vor allem, wenn es zum Elfmeterschießen kommt: die Torhüter.



Halbfinale 1: Unai Simon (Spanien) gegen Mike Maignan (Frankreich), Dienstag (21.00 Uhr) in München

Una Simon (27/Athletic Bilbao), der Fehlerteufel

Der erste bleibende Eindruck von Simon auf internationaler Bühne: Dass er bei der EM 2021 diesen Rückpass von Pedri im Achtelfinale gegen Kroatien zum 0:1 durchließ. Andere wären daran zerbrochen, nicht so Simon. Dass er bei Spanien im Tor steht, hat er dem ehemaligen Nationaltrainer Luis Enrique zu verdanken – und diesem Kritik eingebracht, weil: Simon neigt zu Aussetzern. Dass er überhaupt Torwart wurde, soll zwei Gründe gehabt haben: Für einen Feldspieler sei er a) zu groß (mittlerweile 190 cm) und b) zu faul gewesen.

Mike Maignan (29/AC Milan), der Furchtlose

Maignan ist Nachfolger des schier ewigen Hugo Lloris, der 14 Jahre im Tor der Franzosen stand. Seit Anfang 2023 die Nummer eins. Stammt aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain und hat seit der U16 alle U-Mannschaften durchlaufen. Maignan wurde in Cayenne in Französisch-Guayana als Sohn einer haitianischen Mutter und eines französischen Vaters aus Guadeloupe geboren. Wird in Italien immer wieder Opfer von rassistischen Anfeindungen. Verließ deswegen im Januar bei einem Spiel in Udine furchtlos den Platz.

Halbfinale 2: Jordan Pickford (England) gegen Bart Verbruggen (Niederlande), Mittwoch (21.00 Uhr) in Dortmund

Jordan Pickford (30/FC Everton), der Flaschengeist

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. England kann Elfmeter. England hat einen guten Torhüter. England hat einen Torhüter, der Elfmeter hält (und der eine Flasche hat, auf der steht, wohin er sich werfen soll). In England hielten sie Pickford anfänglich für zu klein: 184 cm, das kann doch nie reichen! Doch, kann es. Und Pickford, jetzt wird es unheimlich: kann auch Fußball spielen. Gareth Southgate hat ihn gerade deshalb schon 2018 zur Nummer eins gemacht. Neben einem starken linken Fuß hat er auch herausragende Reflexe.

Bart Verbruggen (21/Brighton & Hove Albion), der Frischling

Was die Torhüter der Niederländer angeht, kann man schon mal den Überblick verlieren. In nicht mal vier Jahren haben sie neun (!) Torhüter durchprobiert, ehe Bondscoach Ronald Koeman bei Verbruggen landete. Der jüngste Stammtorwart bei einer EM seit dem legendären Spanier Angel Iribar (1964) war während der WM 2022 in Katar noch Ersatztorwart beim RSC Anderlecht, seit vergangenem Sommer ist er in Brighton. Gilt als ausgezeichneter Fußballer. Der kicker urteilte über ihn: „Ein als Torwart getarnter Zehner.“ Hat noch Albträume von Marcel Sabitzer.

