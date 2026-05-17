Wer krönt sich zum Meister? Die Entscheidung in der ADMIRAL Bundesliga HEUTE live bei Sky Sport Austria

Spitzenreiter LASK muss am Sonntag auswärts bei Austria Wien ran – ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sturm Graz trifft zur selben Zeit auf den SK Rapid – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Zeitgleich spielt Red Bull Salzburg gegen den TSV Hartberg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Sky-Experten am Sonntag: Andreas Herzog & Marc Janko

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Wien, 13. Mai 2026 – Der 32. und letzte Spieltag der Bundesligasaison 2025/26 steht auf dem Programm und weder der Titel noch der Abstieg sind entschieden. Der LASK möchte nach dem Triumph im ÖFB-Cup auch die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 1965 klarmachen. Dafür reicht den Linzern am Sonntag schon ein Remis auswärts bei Austria Wien. Die Form dafür stimmt bei den Oberösterreichern. Sie konnten die letzten drei Spiele allesamt gewinnen. Ob sich der LASK in diesem packenden Finale den Meistertitel holen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Der amtierende Meister Sturm Graz empfängt zur selben Zeit den SK Rapid. Die Steirer müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Veilchen hoffen. Immerhin gelang dem Team von Fabio Ingolitsch am vergangenen Wochenende nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein 4:2-Erfolg gegen Hartberg. Die Hütteldorfer hingegen mussten sich zuhause im 350. Wiener Derby mit 0:2 der Austria geschlagen geben. Kann Sturm Graz den dritten Titel in Folge einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenso am Sonntag sind Red Bull Salzburg und der TSV Hartberg im Einsatz. Die Salzburger wollen den dritten Platz fixieren, während Hartberg nicht mehr von Rang sechs wegkommt. Für beide Mannschaften gab es am letzten Spieltag eine Niederlage. Die Bullen verloren mit 1:2 gegen Tabellenführer LASK, Hartberg musste sich Sturm Graz mit 2:4 geschlagen geben. Die Begegnung wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt.

Am Sonntag begrüßt Constanze Weiss ab 13:30 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen live aus der Generali-Arena beim Duell der Austria mit dem LASK. Zeitgleich sind in Graz Kimberly Budinsky und Marc Janko vor Ort und begleiten die Titelentscheidung. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 17. Mai 2026

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FK Austria Wien – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Marc Janko

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Beitragsbild: GEPA