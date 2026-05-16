Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag stehen sich im Abstiegs-Showdown in der Qualifikationsgruppe ebenfalls Linzer und Grazer gegenüber. Schlusslicht Blau-Weiß Linz trifft im direkten Duell auf den GAK und muss gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. Beide Mannschaften kamen letzten Samstag jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Oberösterreicher trennten sich mit 1:1 von WSG Tirol, der GAK holte in der Schlussphase nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Altach. Wer muss den bitteren Abgang in die zweite Liga antreten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Die Altacher empfangen zeitgleich zuhause die SV Ried. Nach dem 2:2 gegen den GAK steht Altach zwar ebenso wie die Steirer bei 24 Punkten, allerdings ist ihnen der Klassenerhalt schon sicher. Die Rieder sind auch nicht mehr vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe zu verdrängen. Sky Kund:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Außerdem kommt es noch zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und WSG Tirol. Der WAC kämpfte sich dank drei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller und sicherte sich mit dem 1:0 in Ried am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt. Die Tiroler stehen wie der GAK und Altach bei 24 Punkten, müssen sich aber ebenso keine Sorgen mehr machen. Die Partie können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 sehen.

Die Partien am Samstag werden von Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Peter Stöger begleitet. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 16. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

Beitragsbild: GEPA.