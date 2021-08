Wer triumphiert beim traditionsreichen ATP Masters in Toronto? Ab Montag täglich live und exklusiv bei Sky

Es ist nach Wimbledon und den US Open das Tennisturnier mit der längsten Historie: Der seit 1881 ausgetragene Rogers Cup in Toronto. Direkt nach den Olympischen Spielen reist die Tennis-Elite in die kanadische Metropole zum sechsten ATP-Masters-1000-Turnier des Tennisjahres. Sky überträgt ab Montag täglich live und exklusiv auf Toronto.

Tennis-Fans erwartet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. So gehen mit Rafael Nadal und Daniil Medvedev die Finalisten von 2019, als der Rogers Cup das letzte Mal in Toronto ausgetragen wurde, an den Start. Nadal konnte vor zwei Jahren das Finale glatt in zwei Sätzen gewinnen. Außerdem spielen u.a. Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Matteo Berrettini in Toronto.

An den Übertragungstagen kommentieren die Matches Paul Häuser, Markus Gaupp, Marcel Meinert und Stefan Hempel, der zugleich das Finale am 15. August begleiten wird.

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP Masters 1000 in Toronto live bei Sky:



Montag, 9.8., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 6

Dienstag, 10.8., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1

Mittwoch, 11.8., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1

Donnerstag, 12.8., ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 13.8., die Viertelfinalspiele ab 18:00 Uhr auf Sky Sport 1 bzw. Sky Sport 2

Samstag, 14.8., die Halbfinals ab 21:00 Uhr – 23:00 Uhr und ab 02:00 – 04:00, jeweils auf Sky Sport 2

Sonntag, 15.8., das Doppelfinale ab 19:30 – 22:00 Uhr und das Finale ab 22:00 – 00:30 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2

