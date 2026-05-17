Wer wird heute Meister? So tippt die Sky-Community

Titelentscheidung in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Der LASK und der SK Sturm Graz liefern sich am letzten Spieltag ein Fernduell um den Meistertitel. Während die Linzer bei der Wiener Austria gastieren, empfängt Sturm daheim den SK Rapid. Vorab haben wir die Sky-Community befragt, welche Mannschaft ihrer Meinung nach am Ende ganz oben steht.

Die Ausgangslage verspricht Hochspannung bis zum Schlusspfiff, doch die Sky-User sehen einen klaren Favoriten. 64,1 Prozent der Fans glauben, dass sich der LASK zum Meister krönt. 35,9 Prozent rechnen hingegen mit einem späten Titel-Coup des SK Sturm Graz.

LASK mit Sternchen-Vorteil

Der LASK geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Sturm in die letzte Runde und hat zudem das berühmte Sternchen auf seiner Seite. Bedeutet: Den Linzern reicht bei der Wiener Austria bereits ein Remis, selbst wenn Sturm sein Heimspiel gegen Rapid gewinnt. Bei Punktegleichheit hätte der LASK aufgrund der Punkteteilung den Vorteil.

Sturm Graz steht damit unter Zugzwang. Die Mannschaft von Fabio Ingolitsch muss gegen den SK Rapid gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Wiener Austria hoffen. Nur wenn der LASK in Wien verliert, kann Sturm mit einem Heimsieg noch vorbeiziehen und sich in letzter Sekunde zum Meister krönen.

Alles ist angerichtet für ein packendes Saisonfinale, mit dem LASK in der Pole Position und Sturm in der Rolle des Jägers.

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