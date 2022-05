Wer zieht ins Stanley Cup Finale ein? Alle Spiele der Conference Finals der NHL live bei Sky!

Spiel 1 zwischen den Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers heute Nacht ab 2:00 Uhr live auf Sky Sport 1

New York Rangers gegen Tampa Bay Lightning in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 2:00 Uhr live auf Sky Sport 1

Alle Spiele der NHL Conference Finals live auf Sky

In den nächsten acht Tagen acht Matches der NHL Conference Finals live bei Sky

„Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ am Samstag ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport News

Preview und Episode 1 der NHL Doku-Serie „Quest For The Stanley Cup“ heute ab 22:00 Uhr auf Sky Sport 1

Sky berichtet in den Saisons 2021/22 bis einschließlich 2024/25 live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Begegnungen pro Saison live, den Großteil davon exklusiv in Österreich

Die Halbfinal-Matches der Stanley Cup Playoffs stehen fest. Den New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche und Edmonton Oilers ist der Einzug in die Conference Finals gelungen. Wer kann sich in den Halbfinal-Duellen durchsetzen und darf weiterhin vom Stanley Cup träumen?

Sky überträgt sämtliche Matches der NHL Conference Finals live. Los geht’s heute Nacht um 2:00 Uhr auf Sky Sport 1 mit dem ersten Spiel der Western Conference Finals zwischen den Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers. Sämtliche Spiele der Best-of-7 Serie bietet Sky zusätzlich mit deutschem Kommentar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag folgt dann Spiel eins des Eastern Conference Finals zwischen den New York Rangers und Tampa Bay Lightning, ebenfalls ab 2:00 Uhr live auf Sky Sport 1.

Sky überträgt in den nächsten acht Tagen acht Matches der NHL Conference Finals live.

Alles Wichtige zu den Conference Finals wird dann auch am Samstagabend in „Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin“ ab 19:30 Uhr auf Sky Sport News besprochen.

Sky ist die Heimat der NHL im österreichischen Fernsehen

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kund:innen mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im österreichischen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7:00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Die NHL Conference Finals live auf Sky Sport:

Dienstag, 31.05.:

22:00 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Preview

22:30 Uhr: „Quest For The Stanley Cup“ – Episode 1

In der Nacht auf Mittwoch, 01.06.:

02:00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 1 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 02.06.:

02:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 1 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 03.06.:

02:00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 2 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Samstag, 04.06.:

02:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 2 live auf Sky Sport 1

Samstag, 04.06.:

19:30 Uhr: Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin auf Sky Sport News

In der Nacht auf Sonntag, 05.06.:

02:00 Uhr: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche, Conference Final, Spiel 3 live auf Sky Sport 1

Sonntag, 05.06.:

21:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Rangers, Conference Final, Spiel 3 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Dienstag, 07.06.:

02:00 Uhr: Edmonton Oilers – Colorado Avalanche, Conference Final, Spiel 4 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Mittwoch, 08.06.:

02:00 Uhr: Tampa Bay Lightning – New York Rangers, Conference Final, Spiel 4 live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 09.06.:

02:00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 5* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Freitag, 10.06.:

02:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 5* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Samstag, 11.06.:

02:00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 6* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

Samstag, 11.06.:

19:30 Uhr: Spin-O-Rama – Dein NHL Magazin auf Sky Sport News

In der Nacht auf Sonntag, 12.06.:

02:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 6* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Montag, 13.06.:

02:00 Uhr: Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, Conference Final, Spiel 7* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)

In der Nacht auf Mittwoch, 15.06.:

02:00 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning, Conference Final, Spiel 7* live auf Sky Sport 1 (*falls notwendig)