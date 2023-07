„Werde eine Entscheidung treffen“: Sonnleitner äußert sich zu sportlicher Zukunft

Abschied aus der ADMIRAL Bundesliga oder nur eine Schaffenspause? Mario Sonnleitner wird vom TSV Hartberg verabschiedet – seine sportliche Zukunft lässt sich der 436-fache Bundesligaspieler noch offen.

„Ich habe eine Pause gebraucht, aber schön langsam kriege ich wieder Lust. Ich habe langsam wieder ein richtiges Feuer in mir“, schildert der Innenverteidiger. In den kommenden Wochen will der 36-Jährige endgültig eine Entscheidung treffen, ob es für ihn auf oder abseits des Rasens weitergeht: „Das lass ich mir noch offen. Ich habe noch nicht gänzlich abgeschlossen damit, aber ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen eine Entscheidung treffen.“

(Red.)