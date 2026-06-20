Werder Bremen verlängert mit Leistungsträger

Werder Bremen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Außenverteidiger Mitchell Weiser verlängert.

Das gab der Klub des ÖFB-Trios Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll am Samstag bekannt. Weitere Angaben über die neue Vertragsdauer des langzeitverletzten Leistungsträgers machten die Bremer nicht. Der 32-Jährige war in der vergangenen Saison aufgrund einer Kreuzbandverletzung zu keiner Einsatzminute gekommen.

„Wir hoffen, dass er nach seiner Verletzung topfit zurückkommt“, sagte Trainer Daniel Thioune über Weiser, der sich die schwerwiegende Blessur am Knie in der vergangenen Sommervorbereitung zugezogen hatte: „Seine fußballerische Qualität steht hierbei außer Frage und wird unserer Mannschaft guttun.“

Weiser wechselte 2021 zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Bayer Leverkusen nach Bremen und wurde im Anschluss fest verpflichtet. In seiner Zeit beim Nordverein absolvierte er insgesamt 123 Pflichtspiele, in denen ihm 14 Tore und 29 Tore gelangen. Er freue sich, „dass meine Reise bei Werder weitergeht“, sagte Weiser: „Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und werde alles dafür tun, dass wir schönen und erfolgreichen Fußball spielen.“