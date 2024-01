Schmid nach Sieg gegen Bayern: „War mir sicher, dass wir gewinnen“

Der 1:0-Erfolg von Werder Bremen beim FC Bayern kam am vergangenen Sonntag kam für viele überraschend – nicht aber für ÖFB-Teamspieler Romano Schmid! Der Mittelfeldmann ließ nach der Partie in der Mixed-Zone mit einer mutigen Aussage aufhorchen.

„Ich war mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen würden, auch am Tag vor dem Spiel schon“, sagte Schmid. Der Bremen-Profi hatte schon in der ganzen Trainingswoche ein gutes Gefühl: „Ich glaube auch, durch die Kombinationen, wie wir sie diese Woche trainiert haben und wie jeder einzelne in der Mannschaft gesprochen hat. Wir hatten dieses Mal eine große Chance und wollten sie nutzen.“

Insgesamt fand Schmid nach dem Sieg in München lobende Worte für seine Teamkollegen. „Das war eine absolute Willensleistung. In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut Fußball gespielt, überragend, fast jede Drucksituation gelöst. In der zweiten Halbzeit sind wir auch richtig gut gestartet. Manchmal ist es ganz klar, dass man gegen Bayern hinten drinsteht, dass die hundertmal flanken und dass es gefährlich wird. Wir haben uns das heute verdient“, sagte Schmid.

Den bis dato letzten Bremen-Erfolg in München hatte es zuletzt vor 15 Jahren gegeben. „Ich glaube, da war ich noch nicht mal bei Sturm Graz“, schmunzelte Schmid, der bis Sommer 2009 noch in der Jugend von Union Vasoldsberg spielte.

HIGHLIGHTS | Bayern München – Werder Bremen | 18. Spieltag

Bild: Imago