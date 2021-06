Werner irgendwann doch für Bayern? Berater mit klaren Worten

Timo Werner hat sich vor der vergangenen Saison dem FC Chelsea angeschlossen. Auch der FC Bayern und der deutsche Nationalspieler wurden in dieser Zeit in Verbindung gebracht. Doch letztendlich führte der Weg des Angreifers von Leipzig nach London.

Mittlerweile hat sich aber auch bei den Münchnern einiges verändert. Auf der Trainerbank sitzt nicht mehr Hansi Flick, sondern zukünftig Julian Nagelsmann, der ehemalige Coach von Werner. Könnte dies womöglich dazuführen, dass Werner doch noch irgendwann den Weg in die bayerische Hauptstadt findet? Bei Sport1 hat sich nun sein Berater zu dieser Thematik geäußert.

“Man kann nichts ausschließen. Wenn ich es momentan einschätzen müsste, dann sage ich ganz klar, dass Timo beim FC Chelsea bleiben wird. Dort fühlt er sich wohl. Ein Wechsel wird in absehbarer Zeit kein Thema sein.” Allerdings könnte dies in einigen Jahren anders aussehen: “Julian und Timo schätzen sich. Was in drei, vier Jahren sein wird, weiß ich natürlich noch nicht. Der Fußball ist schnelllebig.“

Bild: Imago