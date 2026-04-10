West Ham siegt: Tottenham rutscht auf Abstiegsplatz

Dem englischen Fußball-Traditionsklub Tottenham Hotspur droht mehr denn je der Super-GAU.

Die Londoner rutschten am Freitagabend erstmals seit 17 Jahren auf einen Abstiegsplatz, weil der direkte Konkurrent West Ham United 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann. Sollten die Spurs am Sonntag (15.00 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame mit Sky X) nicht beim AFC Sunderland siegen, bleibt Tottenham nach 31 von 38 Premier-League-Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz.

HIGHLIGHTS | West Ham United – Wolverhampton Wanderers | 32. Spieltag

Tottenham noch mehr unter Druck

Nach einem kompletten Spieltag auf einem Abstiegsplatz hatte Tottenham zuletzt im März 2009 gelegen. Es wäre der erste Abstieg seit der Saison 1976/77, als die Spurs Tabellenletzter der First Division wurden. Ein Jahr später war der sofortige Wiederaufstieg gelungen.

Der Europa-League-Sieger hatte Ende März den Italiener Roberto De Zerbi als bereits dritten Teammanager in dieser Saison eingestellt. Sein Vorgänger Igor Tudor war nach nur sieben Spielen entlassen worden. Die Londoner waren mit Thomas Frank in die Saison gegangen.

(SID)

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